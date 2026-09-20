Roma, blitz contro la truffa delle tre campanelle in Centro: 4 denunciati

Foto: Il Tempo

Francesca Mariani 20 settembre 2026 a

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Nell'ambito dei servizi predisposti per il contrasto al fenomeno del cosiddetto "gioco delle tre campanelle", i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato 4 cittadini stranieri, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, tutti senza occupazione e con precedenti specifici, accusati di truffa in concorso ed esercizio di giochi d'azzardo con contestuale notifica dell'ordine di allontanamento. I quattro sono stati sorpresi in via delle Muratte, nel rione Colonna, mentre svolgevano i ruoli di croupier, finti scommettitori e vedette e attraverso artifizi e raggiri - in particolare occultando la pallina -, inducevano gli ignari passanti e turisti a credere di avere reali possibilità di vincita, configurando così i reati di truffa ed esercizio di giochi d'azzardo.

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Nel corso dell'operazione, i militari della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno sequestrato il materiale utilizzato per il gioco e denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita. Nei confronti dei quattro soggetti sono stati notificati contestualmente gli ordini di allontanamento per 48 ore (Daspo urbano), con relative sanzioni amministrative da 100 euro ciascuno, unitamente a un'ulteriore sanzione amministrativa di 400 euro per violazione del Regolamento di Polizia Urbana. L'autorità giudiziaria e quella Amministrativa sono state informate.