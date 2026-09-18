Prof accoltellata, il 13enne "la odiava per un debito". La diretta video e l'annuncio: cosa sappiamo

Luigi Frasca 18 settembre 2026 a

a

a

Prima ha prima aggredito con uno spray urticante e poi accoltellato una professoressa all'interno della scuola media Verga di via Giovanni Gussone 5, nel quartiere Centocelle a Roma. Protagonista di questa vicenda un ragazzo di soli 13 anni. I Carabinieri della stazione di Roma Centocelle, a seguito di una richiesta al 112, sono intervenuti presso la scuola e poco dopo sul posto sono arrivati anche i mezzi del 118. La vittima è stata ferita lievemente, è in stato di shock e non in pericolo di vita. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha immediatamente sentito la Dirigente scolastica Wanda Giacomini dell'Istituto 'Giovanni Verga' di Roma, "esprimendo vicinanza e solidarietà alla professoressa accoltellata e a tutta la comunità scolastica". Il giovane aggressore - secondo quanto riporta il Mim - risulta essere sempre stato un ragazzo tranquillo, senza particolari problematiche. Dalle prime informazioni, ancora da confermare, il giovane avrebbe ripreso in video il gesto e potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda "l'influenza dei social e di siti violenti a cui si sarebbe avvicinato negli ultimi tempi".

Tredicenne accoltella la prof a scuola e tenta di filmare con una telecamera

Col passare delle ore emergono nuovi dettagli. Alla base del gesto del ragazzo ci sarebbe la "rabbia" per un debito ritenuto ingiusto. Il ragazzo avrebbe deciso di emulare l'accoltellamento della professoressa di Trescore Balneario. A raccontarlo sono alcuni studenti fuori dalla scuola.

Il 13enne avrebbe indossato un casco con una telecamera e avrebbe tentato di documentare il tutto in diretta su Telegram. "Era un ragazzo bravo, ma prendeva sempre note", raccontano ancora gli studenti che raccontano anche che il giovane avrebbe anticipato ai compagni il gesto. Sempre secondo le testimonianze a fermare il 13enne sarebbe stato un compagno di scuola. "Era entrato per ultimo in classe, è andato in bagno, si è cambiato ed è tornato con un casco in testa sul quale era stato applicato un telefono. Si è avvicinato alla prof, le ha spruzzato lo spray al peperoncino, poi l'ha accoltellata ad un fianco e l'ha colpita con due pugni".

Questo il racconto di uno studente che continua: "Era prima dell'inizio della lezione ed erano tutti quanti in classe; lui è entrato per ultimo, poi è andato in bagno. E' tornato indossando un casco con su qualcosa come uno stand per telefono. Quindi ha puntato lo spray al peperoncino in faccia alla prof, ha spruzzato un getto. Dopodiché ha estratto un coltello e gliel'ha piantato su un fianco. Poi le ha dato due pugni''. A quel punto una delle alunne che erano in classe "è uscita a chiedere aiuto, ha urlato". Un altro compagno "ha raggiunto il 13enne e lo ha trattenuto per non fargli dare altre coltellate".

Il 13enne ''aveva un debito e per questo la odiava'', hanno detto alcuni compagni di scuola. Sembrerebbe che il risentimento del ragazzo andasse avanti da tempo, tanto che, dicono i suoi compagni di scuola, ''ne aveva anche parlato con alcuni di noi''. Il 13enne avrebbe manifestato ad alcuni compagni l'intenzione di colpire la docente, ''ma non è stato preso sul serio''. Sul suo profilo TikTok aveva scritto: "-5 hours", una sorta di conto alla rovescia.