Roma, studente accoltella insegnante delle medie: il 13enne filma tutto sui social

Foto: Ansa

Luca De Lellis 18 settembre 2026 a

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Uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un'insegnante per poi colpirla con una coltellata poco dopo la campanella di ingresso all'interno della scuola media Giovanni Verga di Roma, in zona Centocelle. Il ragazzo tentava di filmare l'aggressione in diretta su Telegram con una telecamera sul casco: a fermarlo un compagno di classe. La docente è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Vannini di Torpignattara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Centocelle in seguito a una richiesta di soccorso arrivata al 112. Presente anche un'ambulanza, che ha trasportato la donna in pronto soccorso dove è stata visitata. La professoressa non risulterebbe grave, né in pericolo di vita. Resta però profondamente provata e sotto shock per l'accaduto.

Il 13enne aveva con sé un cellulare collegato a Telegram e, secondo quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. Il giovane è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine accorse sul posto e si trova ora in caserma per gli accertamenti del caso. Non è la prima volta che un episodio simile finisce sotto i riflettori. Sulla dinamica dei fatti e sulle cause del gesto sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti, che stabiliranno il movente dell'aggressione.