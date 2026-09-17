Monaco, Oktoberfest blindato. Sicurezza in assetto antiterrorismo

17 settembre 2026 a

a

a

Lo storico appuntamento dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera quest'anno avrà un'atmosfera diversa. Il via è previsto per sabato 19 settembre, ma il livello di sicurezza sarà ben più elevato di quello degli anni scorsi. Per l'evento, le forze di sicurezza hanno disposto circa 600 agenti, avvalendosi anche di quelli esteri come i membri della Polizia italiana e i Vigili del Fuoco di Bolzano.

La scelta è stata prese sulla base di una "situazione di elevata minaccia astratta" anche se al momento non ci sarebber indicazioni o elementi che facciano pensare a un pericolo concreto. Ciò nonostante, l'attività sul campo verrà coadivuata da un sistema di 56 telecamere di cui 26 dotate di sistemi di intelligenza artificiale per individuare situazioni critiche e grandi assembramenti. Queste tecnologie analizzano le immagini alla ricerca di concentrazioni anomale di persone e possono contribuire a far scattare rapidamente un allarme.

Lipsia, c'è la mano di Mosca dietro il drone inesploso all'aeroporto: "Necessaria risposta adeguata"

Oltre ad aver predisposto controlli a campione, gli addetti alla sicurezza hanno vietato l'ingresso di coltelli e oggetti pericolosi ma anche zaini e borse con volume superiore a tre litri oltreché bottiglie di vetro. Particolare attenzione è però dedicata anche al rischio di attacchi con veicoli e al riguardo fuori l’anello di sicurezza centrale sono state predisposte ulteriori misure per proteggere i flussi di visitatori, tra cui barriere di sicurezza che impediranno il transito sulla Schwanthalerstraße, a ovest della Theresienhoehe, nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Copertura dall'alto verrà poi fornita con una no-fly-zone di raggio di 5,6 chilometri e un’altezza di 10 chilometri.

Lipsia, due sospettati per la minaccia col drone: "Uno aveva il visto turistico italiano"

La misura arriva dopo il tentato attacco con una drone carico di esplosivo all’aeroporto di Lipsia/Halle del 4 agosto, che il governo tedesco ha successivamente attribuito alla Russia.