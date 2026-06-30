Ultimo, la Questura vara il piano di sicurezza: "Dentro l'area solo col biglietto"

30 giugno 2026 a

a

a

È stato discusso all'Università di Tor Vergata di Roma il piano della Questura varato per la gestione del concerto di Ultimo, in programma il 4 luglio. A partire dalla mobilità che con il potenziamento del trasporto pubblico, navette gratuite, percorsi pedonali dedicati e un massiccio dispositivo di sicurezza nelle stazioni della metropolitana, accompagnerà l'arrivo degli oltre 250 mila spettatori attesi. Il sistema dei trasporti rappresenta uno degli elementi centrali del piano predisposto dalla Questura di Roma. I principali flussi di pubblico saranno convogliati attraverso le linee A e C della metropolitana, con un rafforzamento dei servizi di vigilanza affidati al nucleo PolMetro dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in particolare nelle stazioni di Anagnina e Giardinetti, individuate come gli hub di accesso più vicini all'area del concerto. Da Anagnina sarà inoltre attivo un servizio gratuito di navette che accompagnerà progressivamente i fan fino al parcheggio interno della Vela di Calatrava.

Video su questo argomento Olly trionfa a Genova e annuncia gli stadi per il 2027. Roma lo attende a Capannelle | VIDEO

Da lì gli spettatori saranno indirizzati lungo percorsi pedonali dedicati verso i rispettivi varchi di accesso ai diversi settori dell'area concerto. Il piano della mobilità, elaborato dalla Questura insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, prevede anche una dettagliata mappatura delle aree di parcheggio, differenziate per tipologia di veicolo, e itinerari prestabiliti per consentire un afflusso ordinato e limitare le interferenze con la viabilità cittadina. L'intera rete logistica sarà costantemente monitorata dalle Forze di polizia, con presidi lungo le direttrici di accesso, nelle aree di sosta e nei punti di maggiore concentrazione del pubblico. L'obiettivo è garantire sia la fluidità degli spostamenti sia la prevenzione dei reati predatori, considerata l'eccezionale concentrazione di persone prevista nell'area. Ad affiancare il dispositivo di mobilità sarà un articolato sistema di assistenza agli spettatori. Steward e volontari della Protezione civile saranno presenti lungo tutti gli itinerari pedonali per fornire indicazioni, supportare il pubblico e distribuire acqua, misura ritenuta essenziale alla luce delle elevate temperature attese nei giorni dell'evento. La gestione dei flussi interesserà anche le infrastrutture ferroviarie e aeroportuali. Alla Polizia Ferroviaria sarà affidato il monitoraggio degli arrivi dei passeggeri nelle principali stazioni, mentre la Polizia Stradale seguirà i flussi veicolari diretti verso Tor Vergata. Gli uffici di Polizia di Frontiera negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino vigileranno invece sugli arrivi dei numerosi fan provenienti dall'estero.