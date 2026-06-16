Ultimo, svelati i bozzetti dell'area che ospiterà il mega concerto

Carmen Guadalaxara 16 giugno 2026 a

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“Il live di Roma Tor Vergata è stata una visione di anni fa, un’idea nata in un momento in cui non si sapeva neanche se si sarebbe potuto fare un concerto così, e siamo arrivati qui dopo un lavoro costante e immenso iniziato un anno e mezzo fa. È come se ci fosse una connessione tra la visione di un qualcosa e la sua realizzazione, come se dentro di me fosse già accaduto”. Parola di Ultimo che il 4 luglio nell'area della Vela di Calatrava a Tor Vergata, con l'evento è “La favola per sempre”, riunirà 250mila fan nella Capitale. In attesa del nuovo album che verrà pubblicato venerdi “Il giorno che aspettavo”, l’artista ha svelato i dettagli della struttura che lo vedrà protagonista.

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Le squadre di professionisti sono al lavoro in questi giorni sul palco che sarà lungo 140 metri, su cui si ergeranno le 34 torri della struttura alte 33 metri. Sono 2500 i metri quadri di schermo led ad alta risoluzione, e oltre 1500 i punti luce, con oltre 18 maxischermi posizionati lungo tutta l’area dello show, e 36 torri delay con audio e luci. A 60 metri da terra e sostenuta da due gru un’enorme struttura metallica luminosa di 21 metri per 10 di altezza, raffigurante la firma di Ultimo, sovrasta un gigantesco simbolo dell’infinito (firma visiva ormai ricorrente intorno a cui ruota tutto il concept del progetto), con a bordo corpi illuminanti, che si animerà grazie a motori a velocità variabile, tra i 46 in totale, a cui sono affidate tutte le movimentazioni dello spettacolo. Non solo un concerto evento, ma una chiamata a raccolta per tutta la “Generazione Ultimo”, che verrà ricordata come il grande “Raduno degli Ultimi” e che si prepara a entrare nella storia della musica italiana e di Roma, con alle spalle una macchina operativa e produttiva già al lavoro da oltre un anno, prodotto e organizzato da Vivo Concerti: un progetto nato grazie a una collaborazione strutturata e multidisciplinare con Roma Capitale. A due giorni dallo show, il prossimo 2 luglio, le porte della prova generale di Tor Vergata verranno aperte a tutte le persone con disabilità che vorranno assistere all’anteprima dell’evento.