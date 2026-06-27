Famiglia di bengalesi massacrata in casa: uccisi padre, madre e figlia

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Luigi Frasca 27 giugno 2026 a

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Una strage familiare si è consumata in via Montiglio, nel quartiere Aurelio di Roma, dove padre, madre e la figlia minorenne sono stati trovati uccisi a coltellate all'interno della loro abitazione. Le vittime del triplice omicidio sono tutte originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia. Mentre l'assassino si sarebbe dato alla fuga. Un altro figlio della coppia sempre minorenne, a quanto si apprende, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato trovato ferito all'esterno dell'abitazione. Gli investigatori stanno svolgendo approfondimenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della Questura di Roma e della Polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi nell'appartamento e le indagini per ricostruire quanto accaduto.