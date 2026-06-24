Roma, taxi investe donna su via del Tritone. Trasferita in ospedale
Momenti di paura questa mattina nel centro di Roma, su Via del Tritone angolo Piazza Barberini, dove un taxi parcheggiato si è messo improvvisamente in movimento investendo una donna che si trovava sul marciapiede. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 e la signora di nazionalità albanese è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario del 118 e trasportata al policlinico Umberto I.
Sul posto è intervenuto il I Gruppo Centro della polizia locale di Roma, che ha effettuato i rilievi e si sta occupando della gestione della viabilità nella zona. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e verificare le cause per cui il veicolo si e' mosso autonomamente.