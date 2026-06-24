Roma, taxi investe donna su via del Tritone. Trasferita in ospedale

24 giugno 2026 a

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Momenti di paura questa mattina nel centro di Roma, su Via del Tritone angolo Piazza Barberini, dove un taxi parcheggiato si è messo improvvisamente in movimento investendo una donna che si trovava sul marciapiede. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 e la signora di nazionalità albanese è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario del 118 e trasportata al policlinico Umberto I.

Sul posto è intervenuto il I Gruppo Centro della polizia locale di Roma, che ha effettuato i rilievi e si sta occupando della gestione della viabilità nella zona. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e verificare le cause per cui il veicolo si e' mosso autonomamente.