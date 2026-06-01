Tor San Lorenzo, schianto sulla litoranea: muore un 20enne di Albano, tre giovani feriti

Massimiliano Gobbi 01 giugno 2026 a

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Ancora sangue sulle strade del litorale di Roma. Un ragazzo di 20 anni residente ad Albano Laziale ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto a Tor San Lorenzo, nel territorio comunale di Ardea. Feriti altri tre giovani che viaggiavano con lui sulla stessa vettura. Lo schianto si è verificato poco prima delle 22.30 all'incrocio tra Lungomare Tor San Lorenzo e viale Marino, a breve distanza dallo stabilimento balneare "La Venere in Bikini" e dalla spiaggia libera. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, una Lancia Y e una Mitsubishi si sono scontrate violentemente. L'impatto è stato devastante. La Lancia Y, sulla quale viaggiavano quattro ragazzi, è stata sbalzata fuori carreggiata terminando la sua corsa ribaltata su viale Marino. L'incidente è avvenuto in un tratto della litoranea interessato da lavori per la realizzazione di un marciapiede. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia e i carabinieri della Compagnia di Anzio e della stazione di Marina Tor San Lorenzo.

Ad avere la peggio è stato il giovane di Albano Laziale, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli altri tre occupanti della Lancia Y hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono stati affidati alle cure del personale medico. Per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere contorte delle vetture è stato necessario il lungo intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza fino all'1.30 della notte. Le attività di soccorso e i rilievi tecnici hanno comportato la chiusura del tratto stradale per diverse ore. I carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti previsti dalla procedura, compresi i test alcolemici e tossicologici. La salma del giovane è stata trasferita al Policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno ora le indagini dell'Arma a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Intanto, la notizia della tragedia ha suscitato profondo cordoglio e sgomento nelle comunità di Albano Laziale e Ardea, che si trovano ancora una volta a fare i conti con una giovane vita spezzata sulle strade del territorio.