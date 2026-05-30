Ostia spiagge, salgono a 45 gli stabilimenti aperti. Ecco quali sono

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Francesca Mariani 30 maggio 2026 a

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Prosegue il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. La scorsa settimana erano 18 su 61. Regolarmente aperti dal primo maggio sono inoltre i 4 chioschi di Castel Porziano. Lo rende noto un comunicato. Tra le concessioni già perfezionate figurano: Village, Salus, Elmi, Ristorante Edone', Battistini, Lido Beach, Ristorante Lido, Kelly's, El Miramar Ristorante, El Miramar Stabilimento, Il Capanno, Il Delfino, Plinius, Tibidabo, Le Dune, Lega Navale Italiana, La Vecchia Pineta, Dopolavoro Metro-Cotral, Venezia, Gambrinus, Orsa Maggiore, Zenit, La Bussola, La Bicocca, La Vela, La Bonaccia, Guerrino Er Marinaro, Il Gabbiano, L'Ancora, La Playa, Isola Fiorita, La Conchiglia, Chiosco Hakuna Matata, La Spiaggia, Miami, La Marinella, cui si aggiungono le sottoscrizioni perfezionate nella giornata di ieri per Belsito, Marechiaro e La Nuova Pineta a seguito della messa in pristino dei luoghi interessati da innovazioni non autorizzate. Il percorso di riordino ha, inoltre, determinato numerosi avvicendamenti nella gestione di strutture storiche del litorale, tra cui El Miramar, Edone', Battistini, Ristorante Lido, Orsa Maggiore, La Vecchia Pineta, Bicocca, Vela, Playa, Marinella, Miami, La Spiaggia e Kelly's, favorendo l'ingresso di nuovi operatori.

Parallelamente, proseguono le attività di cura e manutenzione del litorale. Nelle ultime settimane, prosegue la nota, è stato incrementato il numero dei cestini per la raccolta dei rifiuti ed è stata ulteriormente potenziata la pulizia degli arenili, in particolare sul tratto di Ponente, per garantire maggiore decoro e fruibilità delle spiagge anche in previsione di afflussi di utenza e turisti in crescita. "Per troppo tempo - ha dichiarato Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale - Ostia e' stata lasciata ferma. Oggi, finalmente, sta voltando pagina. Siamo in una fase di transizione complessa, ma necessaria. Le 45 concessioni già firmate, la riapertura di stabilimenti storici con nuovi gestori, le spiagge attrezzate libere ei chioschi di Castel Porziano dimostrano che il riordino del litorale non è più un obiettivo, ma un processo gia' in corso. La regola è semplice e non cambia - ha aggiunto - chi non rimuove gli abusi non firma e non apre. Sempre più operatori stanno completando il percorso di regolarizzazione e questo sta consentendo nuove aperture. Abbiamo scelto di passare dalle proroghe alle gare pubbliche, dalle situazioni irrisolte alle verifiche, dall'assenza di regole a un sistema più trasparente È un lavoro che ha richiesto, richiede e richiederà tempo, ma oggi i primi risultati iniziano a essere visibili. il mare di Roma sia più accessibile e più attraente negli anni a venire".