Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze. Fermati due giovani

Foto: Ansa

Pina Sereni 31 maggio 2026 a

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Momenti di paura a Ostia, a Roma, dove due ragazze sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale: secondo le prime informazioni avrebbero riportato solo lievi ferite ed escoriazioni. Tutto è iniziato durante un controllo di una volante del commissariato Lido, impegnato nei servizi di vigilanza legati al Giro d'Italia. Gli agenti hanno notato un'auto sospetta e hanno intimando l'alt. Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga dando il via a un inseguimento mozzafiato per le strade di Ostia, oggi affollata dai tanti turistidiretti alle spiagge. La corsa si è conclusa in via Capo Sperone, dove la vettura ha provocato un ulteriore incidente. Nell'auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso. I due giovani a bordo del veicolo sono stati fermati. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica degli event