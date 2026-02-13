Ostia, baracche per gli immigrati sul lungomare. FdI: "È un'area turistica"

Foto: Ansa

Francesca Mariani 13 febbraio 2026

"Non possiamo non evidenziare tutte le perplessità che ruotano attorno al progetto che prevede da parte del Comune di Roma la realizzazione sul lungomare Amerigo Vespucci, al civico 41, di un'area sociale a carattere stanziale, di fatto un 'villaggio solidale' destinato a situazioni di emergenza abitativa". Lo dichiarano il capogruppo Fratelli d’Italia in X Municipio Pino Conforzi e il consigliere capitolino di Fdi Francesca Barbato. "L'ipotesi progettuale - proseguono - è emersa nel corso dei recenti lavori consiliari, generando forte preoccupazione tra i residenti del Lido soprattutto alla luce della scarsa trasparenza che lo sta accompagnando". La Commissione congiunta Lavori Pubblici e Politiche Sociali del parlamentino di Ostia si svolgerà esclusivamente in modalità da remoto, limitando di fatto un confronto diretto con la cittadinanza. "La scelta di un 'villaggio solidale' appare ancora più discutibile - sottolineano Conforzi e Barbato - se inquadrata nel contesto territoriale: da un lato, nella parte di Ostia Levante, si investono milioni di euro nel progetto del Parco del Mare dall'altro, a poche centinaia di metri, si ipotizza l'apertura di un nuovo sito legato all'emergenza sociale, con potenziali criticità sul piano della sicurezza, del decoro e dell'equilibrio ambientale". "Tra l'altro - aggiungono gi esponenti di Fratelli d'Italia - va detto che il terreno in questione non appare idoneo ad ospitare una struttura di questo tipo, trovandosi a ridosso della oineta di Castel Fusano, in un tratto centrale del lungomare ad alta frequentazione turistica, nonché in prossimità di abitazioni private e a pochi passi dalla stazione della metropolitana Cristoforo Colombo. Va poi considerato che all'interno dell'area risultano in corso interventi per l'installazione dell'impiantistica elettrica, comprensivi anche della predisposizione di un nuovo punto luce e che, secondo quanto riferito sul posto, non sarebbero stati affidati lavori relativi all'impianto fognario".

"È stato inoltre confermato - incalza Fratelli d'Italia - che l'area risulterebbe priva di pozzetti, elemento che solleva interrogativi concreti sulla reale idoneità del sito ad ospitare stabilmente persone in condizioni di emergenza sociale e abitativa". Insomma, alla luce di evidenti criticità "Roma Capitale ha il dovere di fare piena chiarezza su finalità, modalità e destinatari del progetto". Prima di procedere "occorre ascoltare i cittadini, le associazioni e i comitati di quartiere, e valutare soluzioni alternative in aree realmente idonee e compatibili con il contesto urbano". Interventi di questo tipo, se non adeguatamente pianificati e condivisi, rischiano di rappresentare un ulteriore colpo a un lungomare già fragile, segnato negli anni da episodi di grave degrado". "L'emergenza sociale - concludono Pino Conforzi e Francesca Barbatova affrontata con responsabilità e programmazione seria, non con decisioni opache e calate dall'alto. Ostia merita rispetto, sicurezza e trasparenza".