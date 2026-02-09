Roma, dopo gli alberi pure i lampioni: il pericolo arriva ancora dall'alto

Valentina Bertoli 09 febbraio 2026 a

Dopo gli alberi, i lampioni. Nella Capitale il pericolo arriva dall’alto e muoversi senza avere il timore che qualcosa venga giù da un momento all’altro è diventato praticamente impossibile. Il fatto risale a giovedì scorso. In via Nazionale, una delle arterie stradali più percorse della città, un lampione ha ceduto e ha iniziato a inclinarsi. È successo nel tardo pomeriggio, quando romani e turisti erano ancora in movimento. La sorte ha voluto che in quel momento a passare in quel punto fosse un uomo "con le spalle larghe", capace di intervenire con un tempismo perfetto e di sostenere il peso del palo fino all’arrivo dei rinforzi. Il rischio, inutile dirlo, era che nessuno si accorgesse dei primi scricchiolii e che il lampione si schiantasse travolgendo cose o, nel caso peggiore, persone.