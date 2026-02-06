San Lorenzo, Tso e colazione al bar. Picchiatore tunisino "libero" in 12 ore

Matteo Vincenzoni 06 febbraio 2026 a

Tso, denuncia e colazione al bar. I residenti di San Lorenzo avevano ragione da vendere nel temere che il picchiatore tunisino di mamme e bambini sarebbe presto tornato per le vie del quartiere. Il fermo di polizia del 22enne che da giorni sta terrorizzando i passanti su via Tiburtina è durato giusto il tempo di un "trattamento sanitario obbligatorio" al Policlinico Umberto I. L’extracomunitario, senza fissa dimora e con evidenti problemi psichiatrici, era stato bloccato mercoledì. Ieri mattina una delle sue due più recenti vittime se l’è ritrovato al bar, seduto a far colazione. E non ci ha visto più. Come biasimarla.



Lei, D.S., è la donna che lunedì ha ricevuto un pugno al volto in via dei Dalmati mentre era in bicicletta con suo figlio. Il tunisino è spuntato dal nulla e l’ha aggredita senza alcun motivo. Dovrà sottoporsi a un intervento maxillo-facciale per una frattura. Secondo alcuni residenti il giaciglio dell’uomo era a poche decine di metri. Il giorno dopo il magrebino ha colpito un’altra donna, E.B., anche lei in compagnia di un bambino, fortunatamente senza che nessuno dei due rimanesse ferito. Sempre lunedì, a poche ore di distanza dall’aggressione di D.S., si era scagliato contro una ragazzina che passeggiava con delle amiche in via Tiburtina. Un pugno in faccia senza gravi conseguenze.