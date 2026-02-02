Roma, Fontana di Trevi: da oggi i turisti pagano due euro

Francesca Mariani 02 febbraio 2026 a

a

a

Scatta oggi il biglietto d’ingresso al costo di due euro per accedere al «catino» della Fontana di Trevi, con una importante eccezione: i residenti nella Capitale o nella Città metropolitana non pagano. Per i romani, quindi, avvicinarsi al monumento resta gratis. Altro «escamotage» è quello dell’orario: dopo le 22, e comunque al di fuori dell’orario visite, il ticket non è più richiesto.

Gli orari di visita

Dal lunedì al venerdì l’accesso a pagamento è dalle 11.30 alle 22 (oggi invece parte dalle 9) mentre i restanti giorni della settimana la fascia oraria è dalle 9 alle 22, con ultimo ingresso alle 21. Altre eccezioni, riportate sul sito ufficiale Fontanaditrevi.roma.it, sono venerdì prossimo, 6 febbraio, e lunedì 16 febbraio, quando l’accesso a pagamento scatterà alle 14.

Chi entra gratis e come

I residenti potranno accedere gratuitamente, esibendo un documento d’identità sul posto, così come le persone disabili e un accompagnatore, i bambini di meno di sei anni e le guide turistiche che mostreranno il tesserino valido. Sempre da oggi, per i residenti diventa gratuito (a esclusione di eventi speciali, spettacoli e mostre particolari) l’accesso ai Musei capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo della Forma Urbis; Area Sacra di Largo Argentina; Area archeologica del Circo Massimo (escluso Circo Maximo Experience); Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia.

Come comprare i biglietti

Per chi invece deve pagare i ticket sono disponibili sul sito www.fontanaditrevi.roma.it ma si possono acquistare anche sul posto, con fila da via della<ET>Stamperia, ma soltanto pagando con carta, oppure in contanti presso i Musei civici, i Tourist Info Point e i punti vendita convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito ufficiale di Fontana di Trevi. Chi possiede la Mic Card, infine, potrà recarsi direttamente alla fila dedicata.

I numeri

Il Comune fa sapere che durante il periodo di sperimentazione dell’accesso contingentato alla Fontana (dicembre 2024-dicembre 2025) sono stati registrati oltre dieci milioni di visitatori, con circa 30 mila accessi al giorno e punte di 70 mila. Nel frattempo sono partiti gli interventi sulla recinzione, in accordo con gli enti di tutela del patrimonio culturale, e che si svolgeranno solo in orario notturno. Sono stati progettate strutture di metallo smontabile che saranno armonizzati con la recinzione ottocentesca attraverso zincatura a polvere e verniciatura opaca, color ferro antico.

