Fontana di Trevi, il ballo romantico dei due turisti incuranti dei vigili

Maleducati. Non servirebbero altre parole per descrivere due turisti che, come nel film "La Dolce vita", si sono tuffati nella Fontana di Trevi. Una scena che è stata subito catturata dai social e che è diventata virale in pochissimo tempo. I due, 50 anni, sono stati multati dalla Polizia Municipale: è severamente vietato fare il bagno nelle fontane o deturpare i monumenti della Capitale. Secondo le indiscrezioni, la coppia di turisti sarebbe stata allontanata dalla fontana.

Non mancano i precedenti. Tantissime volte, purtroppo, turisti irrequieti hanno deciso di sfidare la sorte tuffandosi nella fontana, proprio come nella celebre scena de "La dolce vita" quando Anita Ekberg e Marcello Mastroianni si tuffarono nella fontana. "Marcello, come here!": la celebre frase della Ekberg. Ma si tratta di un film, tutt'altro rispetto alla realtà.