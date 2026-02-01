Albero crolla ai Fori Imperiali, tre feriti. È il terzo in un mese

Luigi Frasca 01 febbraio 2026 a

a

a

Ancora un albero crollato a Roma, per la terza volta ai Fori Imperiali. Un pino ha ceduto colpendo tre persone. Tra queste una ragazza, trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito. Non sarebbe in gravi condizioni, come gli altri due passanti.

È avvenuto in tarda mattinata sul viale che collega il Colosseo all'Altare della Patria. Il primo crollo si è verificato la sera del 3 gennaio, quando un albero di oltre 20 venti metri ha ceduto vicino a largo Corrado Ricci. A distanza di una settimana un secondo crollo, sempre ai Fori Imperiali, vicino l Vittoriano. Oggi il terzo crollo, in un sabato di sole nella città che si riempie di turisti. Ancora una volta una tragedia sfiorata.