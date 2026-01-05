Dopo il crollo del pino chiusa via dei Fori Imperiali fino al 23 del 6 gennaio

Foto: Il Tempo

Massimiliano Gobbi 05 gennaio 2026 a

a

a

Via dei Fori Imperiali è stata chiusa al traffico a partire dalle 7.13 di questa mattina dopo il crollo di un grosso pino secolare avvenuto ieri sera intorno alle 21, in una delle aree più frequentate di Roma. Un crollo verificatosi nei pressi del Colosseo, lungo l’asse monumentale, all’altezza del punto informativo turistico e all’incrocio con via del Tempio della Pace, a circa 100 metri da largo Corrado Ricci. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Non si sono registrati feriti, ma la caduta dell’albero ha reso necessario un lungo intervento di rimozione e verifica delle condizioni di sicurezza. Su disposizione della polizia locale, la strada resterà interdetta alla circolazione fino alle 23 di domani, 6 gennaio. La chiusura ha comportato modifiche significative alla mobilità pubblica: sono state deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. L'improvvisa caduta del pino secolare riaccende il dibattito sulla gestione del verde urbano nella Capitale. «In una città grande come Roma, sette volte Milano, c’è una sola persona che risponde politicamente della gestione degli alberi su pubblica via: è una situazione che sfugge al buon senso», afferma il consigliere capitolino Francesco Carpano. «Come fanno cittadini e comitati locali, che vivono il territorio sulla loro pelle, a segnalare eventuali interventi? E come può un solo Comune garantire qualità e cura del dettaglio su un territorio così vasto?».

Secondo Carpano, la mancata decentralizzazione delle competenze sarebbe alla base di molte criticità. «Il sindaco Roberto Gualtieri non vuole decentrare, per non perdere potere, e questi sono i risultati. Sul caso specifico chiederò una ricognizione urgente in commissione Ambiente», conclude. Intanto, l’area dei Fori Imperiali resta sotto osservazione, mentre proseguono i controlli sugli alberi presenti lungo uno dei tratti più simbolici e delicati del patrimonio urbano romano.