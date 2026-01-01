Cerca
Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni

Foto: Instagram
Roma si è arresa all’insicurezza e ai Maranza. Da mesi la zona limitrofa al Colosseo è vittima e ostaggio di bande di nord-africani e durante la notte di Capodanno la situazione è precipitata del tutto. Come testimoniato da un video di “Welcome to Favelas” sotto al ponte degli Annibaldi decine di giovanissimi nord-africani hanno festeggiato a modo loro il Capodanno 2026: fuochi d'artificio sparati contro le persone, aggressioni e risse. Un mix micidiale a due pazzi dal monumento simbolo della Capitale. Immagino che fanno capire il totale senso dell’impunità di questi Maranza, che tra l’altro hanno anche aggredito un’ambulanza. Per molti romani e turisti è diventata una zona off-limits: i Maranza spadroneggiano e vince la paura.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

