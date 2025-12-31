Roma, gli scoppia un petardo in mano, uomo di 40 anni muore dissanguato

Pina Sereni 31 dicembre 2025 a

Un uomo di circa 40 anni, è morto a seguito dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. La tragedia, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuta nel quartiere di Acilia in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. La vittima sarebbe deceduta per una grave emorragia provocata dall'amputazione della mano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118.