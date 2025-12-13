Fratelli d'Italia: "All'Eur abbattuti 52 alberi. Così si distrugge il patrimonio verde della Capitale"

Redazione 13 dicembre 2025 a

a

a

Questa mattina le motoseghe dell'amministrazione Gualtieri sono entrate in azione in viale Europa, dando il via a una vera e propria strage di alberi: 49 tigli adulti sono destinati all'abbattimento, ai quali si aggiungono 2 già eliminati nei giorni scorsi, per un totale di 52 alberi cancellati". Lo dichiarano in una nota Marco Perissa, deputato e Presidente della Federazione Romana di Fratelli d'Italia, e Piergiorgio Benvenuti, Responsabile del Dipartimento Ambiente e Rifiuti di FDI Roma. "È tempo di smettere di considerare gli alberi come semplice arredo urbano, elementi decorativi da eliminare quando diventano 'scomodi'- dicono- Gli alberi non sono accessori estetici, ma vere e proprie infrastrutture di salute pubblica: migliorano la qualità dell'aria, contrastano l'inquinamento, riducono le temperature nelle isole di calore urbane e contribuiscono in modo determinante alla lotta ai cambiamenti climatici. Un albero adulto, in buona salute, può assorbire oltre 50 kg di CO2 l'anno: un dato che dovrebbe orientare qualunque amministrazione verso politiche di tutela, non di abbattimento". A Roma, però, spiega la nota, la realtà è ben diversa. "Tra il 2021 e il 2023 - secondo dati ufficiali - sono stati abbattuti quasi 18.000 alberi, a fronte di appena 2.400 nuove piantumazioni- spiegano Perissa e Benvenuti- Anche ammettendo un lieve miglioramento negli anni successivi, il divario resta enorme e incompatibile con una città che si fregia del 67% di aree verdi, la percentuale più alta tra le capitali europee. Un primato che dovrebbe essere un modello, non un patrimonio da sacrificare a colpi di motosega"