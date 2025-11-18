Cerca
Municipio VII, invasione di materassi #lafotodeilettori

Il Municipio VII è soffocato dall’abbandono di rifiuti ingombranti e, in particolare, di materassi. A segnalarcelo, con tanto di foto, è EARTH ODV, associazione di protezione ambientale. Definendo la situazione «fuori controllo», i volontari sottolineano che «è inaccettabile che pochi irresponsabili deturpino il territorio» senza tenere conto di chi è costretto a convivere con il degrado suo malgrado.

