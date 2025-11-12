Roma, muore al San Filippo Neri. I parenti assaltano le macchine davanti all'ospedale

12 novembre 2025 a

Era all'ospedale San Filippo Neri da domenica 9 novembre, dove era stato ricoverato al termine di un inseguimento con gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in seguito a un incidente stradale. Mohamed Roberto, 33 anni, arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, è morto, apprende l'Adnkronos, e subito si è scatenata l'ira dei parenti, che hanno preso d'assalto le auto in sosta davanti all'ospedale.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, erano almeno una quarantina i familiari che, appresa la notizia del decesso, hanno raggiunto l'ospedale e hanno cominciato a colpire con calci e pugni le autovetture in sosta. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, le indagini sono ancora in corso.