Monte Mario, schianto fra due autobus: "Feriti gravi", coinvolti anche minori

05 aprile 2024 a

a

a

Scontro tra bus a Monte Mario, nel quadrante nord-ovest di Roma. A scontrarsi, secondo quanto si apprende, un bus della linea 998 della Tpl e un autobus 913 dell’Atac. Diverse persone, fra le quali alcuni minori, sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo quanto si sapprende anche una neonata, una bambina di due mesi, sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente vicino al capolinea di Monte Mario ma sta bene ed è attualmente in Pronto soccorso pediatrico per osservazione.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale che ha interdetto al traffico il tratto di strada tra via Cesare Castiglioni e via Sebastiano Vinci. La dinamica è al vaglio, ma, da una prima ricostruzione, sembra che il 913 sia stato urtato dal 998 che avrebbe perso il controllo e sarebbe poi salito sul marciapiede. Alcune foto dell'incidente rimbalzano sui social, si vedono i due mezzi posti ad angolo retto e gli effetti dell’impatto, evidentemente forte, sulla cabina di uno dei mezzi.