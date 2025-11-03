Octay Stroici, è morto in ospedale l'operaio estratto dalle macerie della Torre dei Conti

Foto: Ansa

Valerio Castro 04 novembre 2025

Non ce l'ha fatta Octay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. E' quanto si apprende da fonti sanitarie. L'uomo è deceduto al Policlinico Umberto I dove era stato portato al termine di una giornata in cui tutta Roma è stata con il fiato sospeso per le sorti dell'operaio trascinato dai detriti dei due crolli dell'edificio storico di largo Corrado Ricci, dove erano in corso lavori ri ristrutturazione. Il primo alle 11.30, il secondo poco più di un'ora dopo.

Crolla la Torre dei Conti: morto l'operaio estratto dopo 10 ore dalle macerie

L'uomo era stato estratto vivo ma in condizioni critiche dai soccorritori, dopo oltre 10 ore sotto le macerie, ed era stato trasportato al Policlinico Umberto I ma non ce l'ha fatta.

