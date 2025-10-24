Violenti in piazza, scontri con la polizia a Roma. Salvini: "Pro Pal? No, pro caos"

Foto: Ansa

Luigi Frasca 24 ottobre 2025

Un'altra serata ad alta tensione con la galassia ProPal che infiamma la piazza nonostante la tregua in Medio Oriente, prova della strumentalizzazione politica della situazione di Gaza. Scontri e tensione a Roma tra i manifestanti e gli agenti del reparto mobile. Circa 500 le persone che nel tardo pomeriggio di oggi 24 ottobre si sono riunite in piazza Verdi, nel quartiere Parioli, in solidarietà di Gaza. Dopo il divieto non ascoltato di rimanere in presidio, idranti sono stati azionati in direzione della testa del corteo. "Assassini, assassini”. "Ora e sempre resistenza”, hanno urlato i partecipanti mentre si dirigevano verso il muro delle forze dell’ordine.

Video su questo argomento I ProPal provano a forzare il blocco, scontri e idranti in azione

Idranti in azione anche poco dopo per bloccare il tentativo dei manifestanti di proseguire in direzione di piazza Verdi, nonostante la questura di Roma ha ordinato lo scioglimento della manifestazione. In segno di protesta, in tanti si sono quindi seduti in strada, nella vicina via Monteverdi, contro il divieto di muoversi con le bandiere palestinesi verso l’auditorium. “Governo Meloni dimissioni, free free Palestine”, hanno urlato in coro i partecipanti. Il corteo è terminato intorno alle 22. I partecipanti sono defluiti per via Spontini e via Donizetti, sventolando le bandiere palestinesi. "Pro Pal? No, pro caos", ha scritto su Facebook il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini.