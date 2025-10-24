I ProPal provano a forzare il blocco, scontri e idranti in azione

Scontri tra manifestanti e polizia in Piazza Verdi a Roma nel corso di una manifestazione pro-Palestina. La protesta era stata autorizzata in forma statica ma i partecipanti hanno provato a forzare il blocco al grido di “corteo, corteo” per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica - dove è in corso la Festa del Cinema - e passare accanto all’Ambasciata israeliana per la contestazione. Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia, il corteo è partito lo stesso, spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. Dalla polizia sono partiti gli idranti per allontanare i manifestanti. In piazza il sindacato Usb, Potere al Popolo, la Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle. In testa al corteo lo striscione: “Il sionismo è un pericolo per il mondo. Fuori l’ambasciatore israeliano dall’Italia”.