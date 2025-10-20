Piazza Tarquinia, reti e marciapiede "così da un anno" #lafotodeilettori

20 ottobre 2025 a

L’attraversamento pedonale di piazza Tarquinia «è in questo stato pietoso ormai da più di un anno». A scriverci e a inviarci la foto è Giuliano, un residente della zona San Giovanni. «Allego lo scatto sperando che qualcuno possa intervenire, sistemando l’asfalto e rimuovendo le reti arancioni. Come si può vedere, il marciapiede è dissestato e il rischio è che qualcuno si faccia male», spiega.

