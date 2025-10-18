Via Verbania, transenne e reti recintano erbacce #lafotodeilettori

18 ottobre 2025 a

a

a

Parte del marciapiede di via Verbania è resa inaccessibile dalla presenza di transenne, paletti e reti arancioni. A inviarci lo scatto è Gianluca, un residente di via Tuscolana. «Questa struttura fatiscente occupa lo spazio destinato ai pedoni e recinta erbacce. Ogni mattina, quando porto a spasso il cane, sono costretto a camminare per strada e a fare lo slalom tra le macchine. Possibile rimuoverla?», chiede.

Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906