Piazza delle Camelie, solita "testa dura": i rifiuti ingombranti dei furbetti #lafotodeilettori

«I romani hanno la testa dura o fanno i furbetti? È possibile che ancora non abbiano capito come ci si comporta in caso di smaltimento di rifiuti ingombranti?». Con questi due interrogativi e un pizzico di rabbia, Sabrina ci invia la foto di una stampante lasciata dietro a un cassonetto in piazza delle Camelie, a Centocelle. «Vivremmo in una città migliore se tutti rispettassimo le regole», dice.

