Viale Angelico, colonnina elettrica "a terra da mesi" #lafotodeilettori

Una colonnina elettrica, recintata con paletti e rete arancione, è «fuori uso e a terra da mesi». Siamo in viale Angelico, tra via Dardanelli e via Muggia e a segnalarcela è Giovanna. «Penso che sia pericoloso per i cavi in evidenza. Vi ringrazio per ciò che farete perché, a quanto pare, vale più una fotografia dell’efficienza capitolina», tuona la lettrice, che ci aveva già contattato in precedenza.

