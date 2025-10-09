Centocelle, quello slalom tra materassi e rifiuti #lafotodeilettori

09 ottobre 2025 a

«Ogni mattina faccio lo slalom tra materassi, divani, cartoni e sacchetti più o meno ingombranti di rifiuti. Altro che cornetto e caffè... Potete immaginare che olezzo e che tristezza! È davvero questo il grado di inciviltà dei romani?». A scriverci è Caterina, una residente di via Riofreddo che tutti i giorni percorre quel marciapiede di Centocelle per andare a trovare la madre anziana.

