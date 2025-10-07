Piazzale Clodio, panchina ripristinata: "Ringrazio Il Tempo" #lafotodeilettori

07 ottobre 2025 a

Gianna, la lettrice che il 2 ottobre ci aveva segnalato la presenza della panchina rotta e «incartata» a piazzale Clodio, non trattiene l’entusiasmo per l’avvenuto ripristino della seduta e ci contatta di nuovo. «Sono bastati dieci minuti di lavoro. Dopo anni di incuria e menefreghismo, siamo tornati ad avere la nostra panchina di marmo. Ringrazio Il Tempo per avermi dato voce», scrive.

