Piazza Irnerio, voragine recintata e traffico in tilt #lafotodeilettori

06 ottobre 2025 a

a

a

Una voragine, provocata dall’ultima forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, è stata recintata con una rete e abbandonata al suo inevitabile degrado. Siamo a piazza Irnerio, tra le fermate della Metro A Cornelia e Baldo Degli Ubaldi. A segnalarcela è Mario: «È lì da tre mesi. La buca sta provocando non pochi problemi al traffico, visto che si trova in prossimità di un incrocio».

Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906