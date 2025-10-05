Via Appia Nuova, sedia rossa girevole e fuga nel verde: "È lì da giorni" #lafotodeilettori

05 ottobre 2025 a

Ora d’aria o fuga dall’ufficio? Poco importa. Una sedia rossa e girevole è stata addossata al tronco di uno dei pini che fanno ombra in via Appia Nuova, all’altezza di via Santa Maria Ausiliatrice. A segnalarcelo è Cristina, una lettrice che abita in quella zona. «Quel pezzo di arredamento è lì da almeno quattro giorni. Lo vedo ogni volta che porto a spasso il cane. Possibile sperare in una rimozione?», chiede.

