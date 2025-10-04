Via Casilina "casa" dei clochard tra materassi e cartoni #lafotodeilettori

04 ottobre 2025 a

Ancora materassi e giacigli di fortuna in città. Soprattutto nei luoghi «più riparati» e con l’arrivo del primo freddo. A scriverci è Attilio, lettore affezionato. «Ho pensato di segnalarvi la presenza di letti improvvisati e cartoni per accendere un faro sullo stato in cui versano gli spazi sotto alla sopraelevata di via Casilina. Mi sembra ingiusto che siano abitati da clochard. La sicurezza riguarda tutti», tuona.

