Roma, al corteo ProPal con maschere antigas e mazze: 60 identificati

Luigi Frasca 04 ottobre 2025

a

a

Alta tensione per la manifestazione Pro Gaza di sabato 4 ottobre a Roma. Durante i controlli predisposti lungo le principali arterie di accesso alla Capitale le forze dell'ordine hanno intercettato un'auto e due pullman contenenti materiale considerato pericoloso. All'interno dei mezzi sono stati trovati maschere antigas, tute monouso - solitamente usate per evitare l'identificazione da parte delle autorità - oltre a bastoni in metallo e legno. Tutto l'equipaggiamento è stato sequestrato.

A bordo dei veicoli vi erano circa 60 persone, che sono state accompagnate negli uffici di polizia per l'identificazione e ulteriori verifiche. Nei loro confronti saranno applicate misure di prevenzione, tra cui l'emissione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Roma e il divieto di ritorno per un determinato periodo.

Migliaia di persone hanno riempito piazza di Porta san Paolo, luogo del ritrovo della manifestazione. Talmente tante che la testa del corteo si è allontanata su viale Aventino prima del previsto per fare spazio nella piazza. Intanto, migliaia di persone continuano ad arrivare dal Circo Massimo, incontrando la testa del corteo e andando a infoltire ancora di più il corteo.