Roma, corteo per Gaza in diretta. Ecco i "pacifisti": Meloni con il cappio a testa in giù

A Roma è il giorno della grande manifestazione per Gaza da Porta San Paolo fino a Piazza di Porta San Giovanni. Al corteo nazionale 'Stop genocidio', promosso dalle comunità palestinesi, prenderà parte la rete che ha sostenuto nei giorni scorsi la Global Sumud Flotilla, tra associazioni, collettivi studenteschi (come Cambiare Rotta e Osa), sindacati e società civile. All'iniziativa di piazza aderisce, tra gli altri, anche l'Anpi. Imponente il dispositivo di sicurezza: attenzione alta in previsione anche dell'arrivo di antagonisti e centri sociali.

15:43 - Il corteo è arrivato al Colosseo. "Free free Palestine", e "Palestina libera" sono tra i cori piu' intonati durante la manifestazione. Su disposizione delle forze dell'ordine, è stata chiusa la stazione Piramide della Metro B mentre i manifestanti continuano ad arrivare per unirsi al corteo.

15:20 - Al grande corteo per Gaza in corso a Roma svetta anche uno striscione: "7 ottobre giornata della resistenza palestinese", con chiaro riferimento agli attentati messi in campo da Hamas e che hanno provocato l'invasione israeliana. Accanto allo striscione anche bandiere del movimento terrorista islamico.

14:56 - Durante i controlli predisposti lungo le principali arterie di accesso a Roma in previsione della manifestazione a sostegno della Palestina, le forze dell'ordine hanno intercettato un'auto e due pullman contenenti materiale considerato pericoloso. All'interno dei mezzi sono stati trovati maschere antigas, tute monouso - solitamente usate per evitare l'identificazione da parte delle autorità - oltre a bastoni in metallo e legno. Tutto l'equipaggiamento è stato sequestrato. A bordo dei veicoli vi erano circa 60 persone, che sono state accompagnate negli uffici di polizia per l'identificazione e ulteriori verifiche. Nei loro confronti saranno applicate misure di prevenzione, tra cui l'emissione del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Roma e il divieto di ritorno per un determinato periodo.

14.51: Striscioni e slogan choc al corteo di Roma. "Rovesciamo il governo fascista, Meloni complice di Netanyahu", si legge su uno striscione firmato Proletari comunisti e che riporta anche le foto dei due leader a testa in giù con l'immagine di un cappio.

14:06 - Spuntano le foto di Meloni, Tajani e Salvini ''complici del genocidio'' dietro allo striscione di Fgc, Fronte Gioventù comunista, al corteo di Roma. I manifestanti mostrano lo striscione: 'cacciamo il governo complice del genocidio' con una grossa bandiera palestinese. Dietro di loro il blocco di Usb.

14.02 - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha stigmatizzato le scritte comparse sulla stata di papa Wojtyla alla stazione Termini. "Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!", ha scritto su X.

13:12 - Questa mattina, in piazza dei Cinquecento, dove e' terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre i carabinieri della stazione di Roma Macao hanno accertato che ignoti hanno imbrattato la statua di Papa Giovanni Paolo II con la scritta "fascista di m..." e il simbolo "falce e martello". Gli stessi militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi.

10.20 - ''Credo e soprattutto auspico che sia una cosa molto regolare, molto pacifica, immagino molto partecipata ma è sempre una cosa positiva''. Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del 40esimo anniversario del Fec a San Francesco a Ripa a Roma, riferendosi alla manifestazione nazionale organizzata oggi nella capitale. Il ministro sottolinea che l'importante ''è che non ci siano parte delle scene che abbiamo visto anche ieri in alcune città'', parlando degli scontri che si sono verificati ieri in occasione dello sciopero nazionale in alcune città italiane.