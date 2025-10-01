Roma, i ProPal chiedono di arrivare a Palazzo Chigi: "Fateci passare"

Foto: Ansa

Pina Sereni 01 ottobre 2025 a

a

a

"Bastardi fateci passare" è stato il coro dei manifestanti nel corteo per Gaza e la Flotilla che si è mosso dalla Stazione Termini di Roma tentando di raggiungere Palazzo Chigi. Il corteo era composto da circa diecimila manifestanti. "Stiamo trattando affinché ci sia consentito di avvicinarci a Palazzo Chigi. La vicenda della flottiglia ha molto a che fare con le responsabilità di questo governo - ha detto dal megafono uno dei promotori dell'iniziativa - per cui la manifestazione deve terminare nei pressi di Palazzo Chigi". "Fateci passare!", hanno gridato alcuni manifestanti che alla Polizia hanno detto "dovete difendere il popolo italiano".

Roma, ProPal a piazza dei Cinquecento: "Blocchiamo tutto". Polizia chiude gli ingressi a Termini

Dopo una lunga trattativa con la Polizia, i manifestanti ProPal hanno ottenuto il via libera per proseguire su via del Tritone con destinazione finale piazza San Silvestro, a due passi da Palazzo Chigi. Un'ovazione, accompagnata da "Bella ciao" ha accolto l'arretramento dei mezzi blindati della polizia.