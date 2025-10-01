Cerca
Roma, i ProPal chiedono di arrivare a Palazzo Chigi: "Fateci passare"

Foto: Ansa 
"Bastardi fateci passare" è stato il coro dei manifestanti nel corteo per Gaza e la Flotilla che si è mosso dalla Stazione Termini di Roma tentando di raggiungere Palazzo Chigi. Il corteo era composto da circa diecimila manifestanti. "Stiamo trattando affinché ci sia consentito di avvicinarci a Palazzo Chigi. La vicenda della flottiglia ha molto a che fare con le responsabilità di questo governo - ha detto dal megafono uno dei promotori dell'iniziativa - per cui la manifestazione deve terminare nei pressi di Palazzo Chigi". "Fateci passare!", hanno gridato alcuni manifestanti che alla Polizia hanno detto "dovete difendere il popolo italiano".

 

 

 

 

Dopo una lunga trattativa con la Polizia, i manifestanti ProPal hanno ottenuto il via libera per proseguire su via del Tritone con destinazione finale piazza San Silvestro, a due passi da Palazzo Chigi. Un'ovazione, accompagnata da "Bella ciao" ha accolto l'arretramento dei mezzi blindati della polizia.

