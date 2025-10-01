Ecco chi erano i due piloti morti nell'incidente aereo al Circeo

Foto: Ansa

C'erano il colonnello Simone Mettini, istruttore e comandante del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare, e l'allievo Lorenzo Nucheli a bordo del velivolo T-260B precipitato questa mattina nel Parco del Circeo. I corpi senza vita dei due militari sono stati trovati all'interno della carlinga in fiamme. Dopo essere scomparso dai radar, il velivolo è precipitato nella zona di Cerasella, nel Comune di Sabaudia. Un'area boscosa dove in quel momento non si trovava nessuno. I resti dell'aereo sono stati individuati dagli elicotteri dei vigili del fuoco, subito attivati per le ricerche.

Simone Mettini, 48 anni, era nato a Forlì ma viveva ad Aprilia. Aveva vent'anni di esperienza alle spalle e aveva iniziato a lavorare per l’Aeronautica ancora prima di concludere gli studi presso L'università Federico II di Napoli. Si era occupato della pianificazione finanziaria e della gestione del reparto volo. Da un anno era al comando del 70° Stormo. Lorenzo Nucheli, di origini ciociarae era entrato da poco nell'Aeronautica ed era un promettente allievo pilota.

"Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”, scrive sui social network la presidente del Consiglio Meloni. “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell’Aeronautica Militare rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l’Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai familiari delle vittime”, sottolinea su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini e del giovane allievo Lorenzo Nucheli, caduti in servizio questa mattina a seguito di un incidente aereo nei pressi di Sabaudia”, afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X. “In questo momento di immensa tristezza, a nome mio personale, come ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell’Aeronautica Militare. Ho manifestato la mia vicinanza al capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, generale di squadra aerea Antonio Conserva”.

Condoglianze alle famiglie dei due militari sono giunte anche da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, della presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi e dainumerose personalità della politica. Conservo un prezioso ricordo del colonnello Mettini che a luglio del 2024 aveva assunto il comando del 70° Stormo, punto di riferimento dell’addestramento al volo non solo in campo nazionale ma anche internazionale, un uomo delle istituzioni con uno spiccato senso dello Stato", dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano.