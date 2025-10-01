Casal de' Pazzi, barbecue e legna per una grigliata #lafotodeilettori

01 ottobre 2025 a

«Uscivo dall’ufficio con un certo languorino quando ho visto in strada tutto il kit per una bella grigliata all’aria aperta». È divertita e un po’ scettica Ilaria, che condivide lo scatto del barbecue, con tanto di legna, in cui si è imbattuta percorrendo via Bartolo Longo. «Se non fosse stato abbandonato alla meno peggio, ci riderei su e basta. Questa, però, è la prova dell’ennesimo caso di menefreghismo», commenta.

