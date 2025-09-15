Infernetto, detentore di armi da fuoco si barrica in casa: risolutiva la trattativa con il Commissario Capo Petrucci

Massimiliano Gobbi 15 settembre 2025 a

Momenti di panico questa mattina nella zona Infernetto, dove un uomo armato si è barricato nella propria abitazione dopo una lite con la moglie. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, che hanno gestito una situazione potenzialmente drammatica. Decisiva la trattativa condotta dal Commissario Capo Fabrizio Petrucci, che ha convinto l’uomo ad arrendersi dopo quasi due ore di tensione. Secondo una prima ricostruzione, tutto è partito per la decisione della donna di separarsi. I toni si sono rapidamente accesi fino a degenerare: la donna, sconvolta, è scesa in strada, mentre il marito si è chiuso in casa rifiutandosi di uscire. A destare forte preoccupazione negli agenti del X Distretto di polizia, arrivati per primi sul posto, è stato il fatto che l’uomo fosse legalmente detentore di armi da fuoco: all’interno dell’abitazione erano custodite ben 5 pistole e 4 fucili, tutte regolarmente registrate.

Fin dai primi momenti, la situazione è apparsa estremamente delicata. L’uomo, con una pistola in mano, ha minacciato di togliersi la vita qualora avesse visto un agente oltrepassare il cancello di casa. Da qui l’inizio di una lunga e complessa trattativa telefonica, condotta personalmente dal Commissario Capo Fabrizio Petrucci. «Pensavo di non riuscire e che si sparasse in testa – ha raccontato Petrucci – mi parlava attraverso la grata della finestra con la pistola in mano. Minacciava di spararsi se qualcuno avesse scavalcato. Dopo due ore di colloquio siamo entrati in confidenza, ha iniziato a chiamarmi per nome e alla fine ha aperto il cancello dicendomi che era disarmato». Un gesto che ha evitato il peggio e che ha permesso agli agenti di mettere in sicurezza l’uomo e l’abitazione. Al termine dell’intervento, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi per accertamenti sul suo stato di salute. Contestualmente, è stato disposto il ritiro del porto d’armi e il sequestro delle armi detenute in casa. Sul piano giudiziario, dovrà ora rispondere dei reati previsti dagli articoli 336, 337 e 882 del codice penale, in attesa della convalida dell’arresto.