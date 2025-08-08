West Nile a Roma, primo caso: il quartiere in cui può essere avvenuto il contagio

virus

08 agosto 2025 a

a

a

Il virus West Nile è arrivato a Roma. È stato riscontrato un primo caso di positività allo Spallanzani. Si tratta di una donna di 77 anni, senza collegamenti con l'area più colpita della provincia di Latina, con possibile esposizione nella zona dell'Infernetto a Roma. In Campidoglio, questa mattina, si è svolta la riunione per fornire il supporto di Roma Capitale al tavolo tecnico sulla West Nile istituito dalla Regione Lazio per coordinare le azioni di prevenzione e controllo del virus. All'incontro hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, l'assessora alle politiche Sociali Barbara Funari, l'Ama, la Polizia Locale e la Protezione Civile di Roma Capitale.

West Nile, Schillaci “Situazione sotto controllo e monitorata”

Roma Capitale ha informato che è stata "già avviato a marzo di quest'anno un piano ordinario di interventi per la prevenzione delle malattie trasmesse dagli insetti vettori", in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune.