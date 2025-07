Roma, grave incidente sulla Tangenziale. Uomo in codice rosso

Massimiliano Gobbi 21 luglio 2025 a

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 21 luglio, sulla Circonvallazione Tiburtina, nei pressi dello svincolo per l’autostrada A24. Un uomo alla guida di uno scooter ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con violenza contro un cordolo del marciapiede. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I: le sue condizioni sono gravissime. Il violento impatto si è verificato intorno alle 20, all’altezza del tronchetto laterale che immette verso la Roma-L’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter, che procedeva presumibilmente a velocità sostenuta, avrebbe sbandato per poi schiantarsi contro il marciapiede.

A seguito dello scontro, il conducente è stato sbalzato dal veicolo e ha impattato violentemente sull’asfalto. All’arrivo dei soccorsi, la scena è stata drammatica con l’uomo che giaceva a terra, privo di sensi e in una pozza di sangue. Il personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, lo ha stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti del Gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non risultano altri veicoli coinvolti, ma le forze dell’ordine stanno verificando eventuali concause, come la presenza di buche, irregolarità dell’asfalto o altri ostacoli stradali.

Gli agenti hanno bloccato temporaneamente la viabilità nella corsia laterale, deviando il traffico, mentre il mezzo incidentato veniva rimosso e si completavano le operazioni di accertamento tecnico.

La Circonvallazione Tiburtina, in particolare nel nodo di intersezione con la Tangenziale Est e la A24, è spesso teatro di incidenti, anche gravi. In molti, tra residenti e pendolari, denunciano da tempo la pericolosità del tratto, reso insidioso da un manto stradale irregolare, scarsa illuminazione e traffico intenso. Non è raro che si verifichino sbandate, tamponamenti o incidenti autonomi.