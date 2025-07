Mandrione, il corpo senza vita è di Emanuela Ruggeri scomparsa a Colli Aniene 7 giorni fa

21 luglio 2025 a

Ha un nome la donna senza vita tra le sterpaglie a via del Mandrione. Appartiene a Emanuela Ruggeri il corpo senza vita trovato ieri sera nel quartiere Tuscolano, da un passante che ha dato l'allarme. La 32enne era scomparsa da Colli Aniene, periferia est di Roma, lunedì scorso, poco dopo le 20. A rendere possibile l'identificazione, i documenti che aveva con sé e i tatuaggi.

La mamma sui social aveva lanciato un appello: 'Aiutatemi, sono una mamma disperata!'. Ieri il tragico ritrovamento. Ancora non note le cause e le circostanze della morte. Il macabro ritrovamento è stato fatto da un uomo che portava a passeggio il cane. Il cadavere, secondo il medico legale, non presentava segni di violenza e la morte risaliva ad alcuni giorni prima. Le indagini, coordinate dalle procura della Repubblica di Roma, sono state delegate alla polizia.