Emanuela Ruggeri, la madre: era con qualcuno. Riconosciuta dal tatuaggio "666"

La sostituta procuratrice della procura della Repubblica di Roma, Giulia Guccione, titolare del fascicolo sul ritrovamento del cadavere di, Emanuela Ruggeri, di 32 anni, avvenuto ieri sera Roma al Mandrione, ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. L'autopsia, sul corpo della 32enne verrà effettuata, oggi alle 12, al centro di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.

Giallo a Roma, il corpo tra le sterpaglie è di Emanuela Ruggeri scomparsa 7 giorni fa

Secondo quanto ricostruito la donna, era uscita di casa a Colli Aniene la sera del 14 luglio per incontrare un'amica, ma da allora era svanita nel nulla. L'ultimo segnale era arrivato il giorno dopo, il 15 luglio, con un messaggio inviato alla madre dal suo cellulare. Fondamentali, per il riconoscimento della donna, sono stati alcuni tatuaggi, un fungo e il numero 666 sul braccio sinistro, la lettera "D" sull'indice della mano sinistra, una mezza luna con un punto sul dorso delle mani vicino al pollice.

La madre sui social aveva lanciato nei giorni scorsi un drammatico appello. ""Sono una mamma disperata, mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20.35. È alta un metro e 85, ha gli occhi marroni, un brillantino termico a destra del viso e anche un piercing a cerchietto sulla narice destra. Ha una piccola cicatrice sulla fronte. Quando era uscita di casa indossava una maglietta nera, leggings neri, ciabatte infradito maculate e una borsetta maculata. Aveva i capelli marroni e la corporatura robusta".

Al Corriere della sera la mamma della 32enne ha detto che la figlia le aveva detto di andare a mangiare fuori. E si dice sicura che "c'entra qualcuno: lei non guidava la macchina, qualcuno in quel posto ce l'ha portata". "Ancora non sappiamo i dettagli, ma ci hanno detto che ci sono delle telecamere in quella zona: da lì si potrà vedere se c'è qualcun altro, qualcuno che l'ha portata là visto che non guidava", afferma la donna che spiega che la figlia era di ritorno da Torino e cercava lavoro a Roma. Sul simbolismo dei suoi tatuaggi afferma: "Era appassionata di arte, aveva frequentato il liceo artistico e amava i tatuaggi. Dei loro significati però non so".