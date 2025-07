Prenestino, oltre 20 feriti nell'esplosione del distributore Gpl: cosa è successo

04 luglio 2025 a

Un'esplosione devastante, in una zona densamente abitata. Poteva essere una strage lo scoppio di un distributore e deposito di gas gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino, questa mattina alle 8. Sono più di una ventina i feriti. Cinque persone sono state portate in ospedale. Sarebbero rimasti feriti nove poliziotti, un autista dei vigili del fuoco e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l'incendio.

L'esplosione ha coinvolto una cisterna di deposito di GPL. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza con la chiusura delle strade circostanti. Il tetto della cisterna è stato scaraventato a oltre 300 metri di distanza e si sono registrate successive esplosioni, mentre i vigili del fuoco, al lavoro in condizioni estremamente difficili, stanno cercando di domare un denso fumo nero visibile da chilometri di distanza. L'esplosione è stata così violenta da ferire anche alcune persone all'interno degli appartamenti vicini.

In attesa della prima informativa dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, che sta effettuando i rilievi, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, sull'esplosione che si è verificata nel deposito di Gpl e stazione di servizio in via dei Gordiani 34 a Roma. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. La Procura ha disposto il sequestro dell'intera piazzola dove si è verificata l'esplosione.

Le fiamme stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento. Diverse le strade chiuse e le evacuazioni, tra cui quella di 15 bambini del centro estivo di Villa De Sanctis, situato nelle vicinanze di via dei Gordiani. L'esplosione è avvenuto proprio mentre sul posto arrivava una squadra dei vigili del fuoco, chiamata per un incidente che aveva coinvolto un camion: a rimanere ferito è stato anche l'autista del mezzo dei vigili. Alcuni palazzi vicini sarebbero rimasti lesionati dall'onda d'urto.

"Seguo con attenzione le conseguenze dell'esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, a Roma. Ho sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e resto in costante contatto con il Sottosegretario Alfredo Mantovano e le autorità competenti per monitorare l'evoluzione della situazione", scrive su X, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Esprimo la mia vicinanza a tutti i feriti, tra cui agenti delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari, e - conclude la premier - rivolgo un sentito ringraziamento a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza". Il sindaco Gualtieri si sta recando sul posto.