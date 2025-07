Roma, paurosa esplosione al distributore di gas in via dei Gordiani: il boato poi la colonna di fumo nero

Massimiliano Gobbi 04 luglio 2025 a

a

a

Una forte esplosione e una colonna di fumo denso e nero che si alza da tre punti nel cielo del quadrante est di Roma. Paura nella mattinata di venerdì 4 luglio nella Capitale quando tanti romani sono stati svegliati da un boato che ha fatto tremare le finestre delle case vicine. L'incidente è avvenuto in un distributore di gas in via dei Gordiani, al Prenestino, poco dopo le 8. Secondo le prime informazioni l'esplosione sarebbe avvenuta per il distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione.

Diversi sarebbero i feriti tra cui 8 poliziotti e un vigile del fuoco. Alcune automobili sarebbe andate in fiamme. Il deposito e la stazione di rifornimento di gas Gpl dove si è verificata l'esplosione si trovano accanto a una scuola. Ferito anche un vigile del fuoco trasportato in ospedale.

Esplosione a Roma. Saltato in aria un distrubutore Gpl in zona Centocelle pic.twitter.com/bHigKOqvWO — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) July 4, 2025

Esplosione sentita in tutta Roma, qui il "fungo" di fumo pochi istanti dopo.

Dalle prime notizie un distributore di Gpl in via dei Gordiani, in zona villa De Sanctis, è esploso. pic.twitter.com/k9Vpwsn3kf — Valentina Cinelli (@bastet) July 4, 2025

Erano da poco passate le 8 quando un boato ha svegliato residenti e destando allarme in numerosi quartieri di Roma alle prese con un densa colonna di fumo nero che si è rapidamente alzata nel cielo, visibile anche da chilometri di distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata causata dal distacco improvviso di una pompa collegata a una cisterna di carburante durante le operazioni di rifornimento dell’impianto. La forza della deflagrazione ha provocato danni ingenti alla struttura e colpito alcune persone che si trovavano nelle immediate vicinanze. Al momento si parla di diversi feriti, ma il bilancio è in continuo aggiornamento.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, con squadre provenienti dai distaccamenti di Roma, supportati da numerosi mezzi e unità specializzate nella gestione di incendi industriali. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e le forze dell’ordine, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a deviare il traffico per evitare ulteriori rischi.

La zona è stata rapidamente transennata e interdetta al traffico, mentre i tecnici dei vigili del fuoco stanno lavorando per accertare la stabilità della struttura e prevenire ulteriori esplosioni.

Sul posto sono giunte anche diverse ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento negli ospedali più vicini.

Numerose le testimonianze dei cittadini della zona, molti dei quali sono stati svegliati dalla potenza del boato. “Sembrava un terremoto - racconta un residente - i vetri hanno tremato e siamo corsi in strada spaventati”. Altri riferiscono di aver visto fiamme alte dal balcone e di aver udito urla provenire dall’interno del distributore. Sui social si sono così moltiplicate le segnalazioni, con foto e video della colonna di fumo che ha rapidamente fatto il giro della rete.

Resta da capire l’esatta dinamica dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti vi sono le procedure di sicurezza adottate durante il trasferimento del carburante dalla cisterna all’impianto di distribuzione. Non si esclude un malfunzionamento tecnico o un errore umano. Intanto, il distributore resterà chiuso e l’intera area continuerà a essere presidiata per motivi di sicurezza. Resta alta l’attenzione anche per l’impatto ambientale dell’esplosione. Chiusa Via dei Gordiani, tra via Casilina e via Checco Durante, per esplosione e l'Incendio. Chiusa anche la Stazione Metro C di Teano.