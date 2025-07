Esplosione al distributore: eroe il Maresciallo Assanti. Crosetto e Meloni: “Ha salvato la vita tra le fiamme”

04 luglio 2025 a

Dopo la drammatica esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di carburante nel quartiere Prenestino, che ha causato diversi feriti tra cui alcuni soccorritori, il ministro della Difesa Guido Crosetto e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno voluto esprimere il loro sostegno ai feriti e il loro apprezzamento per il coraggio dimostrato sul campo.

Crosetto, in un messaggio pubblicato su X, ha scritto: “Il mio pensiero più sincero va a tutte le persone rimaste ferite, cui rivolgo, a nome della Difesa e mio personale, l’augurio di una pronta e completa guarigione”. Il ministro ha poi sottolineato il gesto eroico del Maresciallo Capo dei Carabinieri Gregorio Assanti: “Con straordinario senso del dovere e senza alcuna esitazione, è intervenuto in una situazione ad altissimo rischio per portare in salvo una persona gravemente ustionata. Un gesto che ha salvato una vita e che incarna pienamente i valori dell’Arma e della nostra Difesa”.

Anche Meloni ha voluto ricordare l’intervento del militare, che ha tratto in salvo un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore. “Il Maresciallo Assanti non si è perso d’animo e, con sangue freddo e lucida determinazione, ha prelevato l’uomo avvolto dalle fiamme e lo ha trasportato in ospedale, salvandogli la vita”, ha dichiarato. La premier ha poi aggiunto: “Al Maresciallo Assanti il mio sincero ringraziamento, insieme a quello che desidero estendere a tutti gli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per salvare quella altrui”.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area continuano, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.