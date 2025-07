Esplosione al Prenestino, decine di feriti: due sono gravi. "Come una bomba"

04 luglio 2025 a

Sono complessivamente 35 i feriti nell'esplosione del distributore di benzina e gpl avvenuta stamani nel quartiere Prenestino, a Roma. Di questi, fa sapere la Questura sul posto, 17 sono civili e 18 sono membri forze dell'ordine, di cui 11 appartenenti alla Polizia di Stato. Tra i feriti civili, due sono in condizioni gravi. Dopo essere stati trasportati all'ospedale Casilino, sono stati trasferiti al Sant'Eugenio.

La violenta esplosione ha scosso questa mattina il quartiere, in via dei Gordiani. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata innescata da un camion che ha urtato una conduttura, causando una perdita di gas. I vigili del fuoco erano già sul posto per un primo intervento quando si è verificata la deflagrazione. Il boato è stato avvertito in numerosi quartieri della Capitale, anche piuttosto lontani dal Prenestino, e ha fatto tremare i vetri di molte abitazioni. Dopo l'esplosione fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche un deposito giudiziario e un centro sportivo, fortunatamente vuoto a quell'ora, adiacenti alla stazione di servizio. Una densa colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza.

I residenti, svegliati dal boato, hanno descritto la scena come "una bomba" e "un terremoto". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in contatto con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il sottosegretario Alfredo Mantovano, seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e la dinamica esatta dell'incidente.

L'esplosione "ha fatto danni e feriti, ma grazie agli interventi senza le conseguenze tragiche che avrebbe potuto determinare" ha spiegato il sindaco Gualtieri. In particolare, le squadre di polizia locale e polizia "sono arrivate prima dell'esplosione" e "hanno evacuato la zona", che comprende anche un centro estivo. I danni, ha detto il sindaco, sono comunque "enormi" e i vigili del fuoco "stanno cercando di determinare le cause". "Sembra che durante le operazioni di carico del distributore ci sia stata una fuga di gas. A quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco", ha affermato.

Anche Papa Leone XIV ha espresso "vicinanza" e preghiera per i feriti e le famiglie coinvolte nell'esplosione. "In comunione con il Santo Padre esprimiamo vicinanza e assicuriamo preghiera ai feriti e alle famiglie coinvolte nell'esplosione di via dei Gordiani. Siamo in contatto con i sacerdoti della zona e seguiamo con apprensione gli sviluppi dell'incidente", dice il card. Baldassare Reina, Vicario del Papa per la diocesi di Roma.

La Protezione civile intanto ha raccomandato alla popolazione presente o in transito nella zona interessata di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare i condizionatori a presa d'aria esterna, lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona. È stato attivato il monitoraggio dell'aria da parte di ARPA Lazio, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.